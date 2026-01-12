Реклама

15:12, 12 января 2026Россия

Российская чиновница в мороз бросила на трассе больше 20 породистых собак и поплатилась

Бросившую собак на трассе Удовенко уволили из правительства Псковской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Псковской области уволили замначальника правового управления регионального правительства Светлану Удовенко. Чиновница поплатилась за выброшенных в мороз на трассе породистых собак, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram.

Как выяснили журналисты ГТРК «Псков», в рождественскую ночь женщина, занимавшаяся разведением такс и спаниелей, оставила 25 собак на автодороге Псков — Сланцы. На этот поступок россиянку толкнула проверка ее питомника полицией — на хозяйку поступали многочисленные жалобы из-за условий содержания животных. В поиске подопечных Удовенко участвовали сотни волонтеров. Одну из собак нашли застывшей от холода на месте.

По словам Ведерникова, Удовенко в правительстве Псковской области больше не работает. Правовую оценку ее действиям дадут правоохранительные органы. «А человеческую оценку этому поступку уже дали все, кто следил за развитием событий и был их участником», — подчеркнул губернатор.

Ранее замученных животных нашли в приюте под Ростовом-на-Дону. Когда волонтеры попали внутрь, некоторые кошки и собаки уже не подавали признаков жизни. Остальные животные находились в состоянии истощения.

