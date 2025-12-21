Реклама

15:51, 21 декабря 2025Россия

Замученных животных нашли в одном из российских приютов

В приюте под Ростовом-на-Дону нашли замученных животных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В приюте под Ростовом-на-Дону обнаружили замученных животных. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что волонтеры долгое время не могли туда попасть, так как их не пускала хозяйка Татьяна Макарова. 19 декабря двое зоозащитников смогли оказаться внутри.

В приюте обнаружились кучи мусора, а также разлагающиеся тела животных. Помимо того, шесть кошек и восемь собак нашли истощенными, но выжившими. Их удалось разместить по домам.

На место вызвали правоохранительные органы.

Ранее жительница Сызрани превратила квартиру в приют для десятков кошек, чем вызвала гнев соседей. Женщина использовала свое жилье как склад для вещей. Более 20 ее кошек, за которыми она не ухаживала должным образом, свободно гуляли по лестничной площадке.

