09:09, 18 мая 2026

Визажист перевоплотилась в своего хейтера и взорвала интернет

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Визажист из Мичуринска Полина перевоплотилась в критикующего ее хейтера и взорвала интернет. Ролик она разместила в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом _polina__k в своем блоге регулярно размещает ролики, в которых специалисты делают ей макияжи и прически. Пользователь сети к одной из публикаций написал комментарий, назвав девушку страшной.

Полина решила в ответ сделать образ, копирующий внешность мужчины, и показала результат. Так, визажист убрала длинные волосы под лысый парик, осветлила брови и нарисовала морщины с помощью контурирующих средств.

Видео стало вирусным и набрало 6,6 миллиона просмотров. Пользователи сети оценили ироничный ролик Полины в комментариях. «Браво», «Это лучший троллинг, который мне приходилось видеть», «Топ неожиданных концовок», «Каждая минуточка, потраченная на это видео, себя оправдала», — написали они.

Ранее в мае блогерша впечатлила зрителей перевоплощением в Майкла Джексона. Инфлюэнсерша Летиция Гомес разместила кадры, на которых она сделала макияж, кардинально изменивший ее внешность.

