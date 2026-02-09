Россиянин в 18 лет втайне от родителей подписал контракт и ушел на СВО

Россиянин в 18 лет втайне от родителей подписал контракт и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

«Я уехал из родительского дома и по факту написал им, что подписал контракт. Отец не понимал. Еще первые два дня думал, что это шутка. А мама сразу все поняла», — рассказал боец с позывным Тэк.

Сейчас он — старший оператор взвода беспилотных систем. «Это очень ответственная работа, которая помогает нашим штурмовикам продвигаться вперед. От нас зависит очень многое, происходящее на поле боя», — отметил собеседник канала.

По его словам, первый сбитый объект — тяжелый дрон «Баба-Яга». «Был наш накат, и эти дроны сбрасывали мины на нашу технику. Наша задача была охранять технику при прорыве и сбивать все летающие объекты», — вспомнил Тэк.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана дождался 18-летия и вслед за невернувшимся отцом ушел на СВО. Решение он принял втайне от семьи.