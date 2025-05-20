Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 20 мая 2025Россия

Россиянин дождался 18-летия и втайне от семьи ушел на СВО

Житель Дагестана дождался 18-летия и втайне от семьи ушел на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Дагестана дождался 18-летия и вслед за не вернувшимся отцом ушел на специальную военную операцию (СВО). Его историю публикует Telegram-канал Eliseeva LIVE «АХМАТ».

Со слов россиянина, решение он принял втайне от семьи. «Я считал дни до своего 18-летия, чтобы подписать контракт. (...) Родные и близкие не знали о моем решении. Когда я подписывал контракт, я был уверен, что мать не отпустит меня, так как я единственный сын в семье», — рассказал боец с позывным Барс.

Он рассказал, что подписывать контракт уехал в соседний регион — город Гудермес в Чечне. «Только после того, как я заехал в Украину, я сообщил матери о своем решении. Прошу у нее прощения, но иначе поступить не мог», — отметил военнослужащий.

Российский военнослужащий потерял отца на СВО. По данным канала, мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года, а ноябре 2023-го получил смертельное ранение на запорожском направлении. «Мой отец — пример для меня. Он воспитал меня достойно и сам был настоящим мужчиной. И я не могу оставаться в стороне», — заключил Барс.

Ранее житель Волгограда ушел на СВО вслед за сыном и пропал без вести спустя несколько месяцев. Позднее стало известно о ранение военнослужащего во время боевого задания, спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

    Жительница Донецка пожаловалась на приезжающих в город мигрантов

    Россиянам рассказали о возможности законно списать долги за ЖКУ

    Единственную картину Паши Техники продали за миллионы

    Суд изменил меру пресечения забиравшему миллионы рублей начальнику российского УФСИН

    Стала известна дата запуска миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Раскрыты подробности массового отравления шаурмой под Москвой

    Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

    Оценена вероятность падения цен на жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости