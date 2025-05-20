Россиянин дождался 18-летия и втайне от семьи ушел на СВО

Житель Дагестана дождался 18-летия и втайне от семьи ушел на СВО

Житель Дагестана дождался 18-летия и вслед за не вернувшимся отцом ушел на специальную военную операцию (СВО). Его историю публикует Telegram-канал Eliseeva LIVE «АХМАТ».

Со слов россиянина, решение он принял втайне от семьи. «Я считал дни до своего 18-летия, чтобы подписать контракт. (...) Родные и близкие не знали о моем решении. Когда я подписывал контракт, я был уверен, что мать не отпустит меня, так как я единственный сын в семье», — рассказал боец с позывным Барс.

Он рассказал, что подписывать контракт уехал в соседний регион — город Гудермес в Чечне. «Только после того, как я заехал в Украину, я сообщил матери о своем решении. Прошу у нее прощения, но иначе поступить не мог», — отметил военнослужащий.

Российский военнослужащий потерял отца на СВО. По данным канала, мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года, а ноябре 2023-го получил смертельное ранение на запорожском направлении. «Мой отец — пример для меня. Он воспитал меня достойно и сам был настоящим мужчиной. И я не могу оставаться в стороне», — заключил Барс.

Ранее житель Волгограда ушел на СВО вслед за сыном и пропал без вести спустя несколько месяцев. Позднее стало известно о ранение военнослужащего во время боевого задания, спасти его не удалось.