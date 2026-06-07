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17:13, 7 июня 2026Бывший СССР

Противники конфликта с Россией устроили «онлайн-революцию» на Украине

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель: Украинцы устроили «онлайн-революцию»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы массово выразили в социальных сетях несогласие с властью, желающей продолжать конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, граждане устроили «онлайн-революцию», которая ежедневно подрывает основы морального авторитета лидера страны. «Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», — написала она на странице на платформе Substack.

Противники действующего курса власти нашли «психологическое убежище» в интернете, где могут высказаться насчет затянувшегося конфликта. Однако многие продолжают бояться спецслужб и выражают мнение из-за рубежа. Мендель отметила, что из-за радикальной националистической идеологии, развивающейся в стране, украинцы чувствуют себя «рабами, посланными защищать свободу».

В обществе прослеживается усталость от конфликта, коррупционных скандалов и насильственной мобилизации. «Мы не можем позволить себе продолжать политику "войны до победы", которая все больше выглядит как война ради войны — обогащение узкого круга и разрушение нации. И неважно, насколько это может быть геополитически удобно для определенных западных политических сил», — добавила Мендель.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его обиженным ребенком из-за письма президенту России Владимиру Путину. По мнению Мендель, письмо украинского лидера больше похоже на отрепетированное публичное заявление, чем на искреннюю попытку выйти на диалог.

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