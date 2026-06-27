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22:31, 27 июня 2026Бывший СССР

Украинцам начнут отказывать в защите в Европе без одного документа

«УП»: У украинцев в ЕС начнут требовать документы об освобождении от военной службы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Прибывающим в страны Европейского союза украинцам будут отказывать в защите без одного документа. У них начнут требовать данные об освобождении от военной службы, сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в Брюсселе.

Согласно их информации, в качестве меры военнообязанным мужчинам с украинским гражданством начнут отказывать во временной защите — предварительное решение об этом было озвучено в ЕС днем ранее.

Уточняется, что отказ затронет не только мужчин от 23 до 60 лет, которые по украинским законам не имеют права выезжать за пределы республики. Мужчины моложе 23 лет и женщины, которые добровольно вступили в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), тоже не получат временной защиты в странах Евросоюза, пока не произойдет их официального увольнения с военной службы.

Если военный или военнообязанный легально приедет в ЕС с разрешением на поездку, но после этого не вернется назад на Украину, ему также откажут во временной защите.

На украинцев, которые уже живут в Европе, этот отказ распространяться не будет.

Ранее сообщалось, что ЕС захотел лишить украинских мужчин призывного возраста защиты после марта 2027 года. Отмечается, что эта идея может исходить от Киева, который столкнулся с острой нехваткой кадров в ВСУ.

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