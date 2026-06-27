Захарова: Нагнетаемая в Румынии русофобия приносит столь уродливые плоды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении румынской стороны запретить команде по художественной гимнастике использовать государственную символику РФ. В своем комментарии, размещенном на сайте министерства, дипломат назвала это последствием антироссийской риторики, которая систематически нагнетается в стране.

Захарова заявила, что подобные меры вызывают сожаление и свидетельствуют о неготовности Румынии обеспечивать справедливые и равные условия для участников международных турниров. Она также подчеркнула, что государство, допускающее подобные действия, не должно претендовать на проведение крупных мировых спортивных событий.

Ранее Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев пообещал добиваться отмены всех турниров в Румынии. По его словам, организаторы нарушили Олимпийскую хартию и устав Международной федерации гимнастики.