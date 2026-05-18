16 пассажирских поездов задержались в регионе России

СКЖД: 16 пассажирских поездов задержались до 8,5 часа в Краснодарском крае

До 8,5 часа отстают от графика 16 пассажирских поездов в регионе России. Об этом Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщает в своем Telegram-канале.

Транспортные составы задержались в Краснодарском крае из-за остановки движения по Крымскому мосту. «Пассажиры поездов, задержанных более четырех часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием», — добавили в СКЖД.

Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту приостановили вечером 17 мая. В субботу, 16 мая, из-за его перекрытия задержали 12 пассажирских поездов.