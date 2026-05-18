Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:12, 18 мая 2026Путешествия

16 пассажирских поездов задержались в регионе России

СКЖД: 16 пассажирских поездов задержались до 8,5 часа в Краснодарском крае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

До 8,5 часа отстают от графика 16 пассажирских поездов в регионе России. Об этом Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) сообщает в своем Telegram-канале.

Транспортные составы задержались в Краснодарском крае из-за остановки движения по Крымскому мосту. «Пассажиры поездов, задержанных более четырех часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием», — добавили в СКЖД.

Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту приостановили вечером 17 мая. В субботу, 16 мая, из-за его перекрытия задержали 12 пассажирских поездов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    Кинокритик заступился за беременную Моряк в фильме «Война и мир» Андреасяна

    Штатный киллер Ореховской ОПГ стал водителем VIP-такси на российском курорте

    На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника

    Одну группу людей призвали отказаться от считающегося полезным завтрака

    В России не нашлось денег на новую живописную трассу на юге страны

    Китай согласился покупать американские продукты после визита Трампа

    Американские спортсмены стали снимать контент для OnlyFans из-за бедности

    Юноша из престижного района Москвы поделился с девушками семейными драгоценностями

    За Ермака полностью внесли многомиллионный залог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok