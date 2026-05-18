Раскрыты последствия землетрясения в Китае

После землетрясения на юге Китая эвакуировали семь тысяч человек, трое пропали

Более семи тысяч человек эвакуировали после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Три человека числятся пропавшими без вести, написала газета Nanfang ribao.

Известно, что значительные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. Четыре человека госпитализированы. Экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в китайской провинции Гуанси. Эпицентр подземных толчков расположился в районе города Лючжоу на юге Китая и залегал на глубине восьми километров.