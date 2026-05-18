РИА Новости: Три бойца вызвали огонь на себя перед операцией «Поток»в Судже

Трое российских бойцов, взявших контроль над важным участком пути перед операцией «Поток» в Судже, по рации вызвали на себя огонь артиллерии для предотвращения наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным Даг сообщил, что трое военных поднялись на высоту и во время продолжительного штурма забрали очень важный участок пути. «Как раз перед операцией "Поток", когда по трубе в Суджу заходили», — отметил он.

После этого на российских военных начали наступать бойцы ВСУ. Российские солдаты были ранены, сказали, что не хотят попадать в плен и вызвали тяжелую артиллерию на себя. «Такой вот момент был, то есть парни вызвали огонь прямо на себя. Они погибли, но не дали пройти», — заключил Даг.

Ранее боец с позывным Тридцатка рассказал, что самым сложным в проведении операции «Поток» для российских военнослужащих стало ожидание команды выхода из газовой трубы.