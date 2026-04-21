Российский боец рассказал о самом сложном этапе операции «Поток»

Самым сложным в проведении операции «Поток» для российских военнослужащих стало ожидание команды выхода из газовой трубы. Об этом сообщил боец с позывным Тридцатка в беседе с ТАСС.

«Больше всего напрягало ждать команду на выход [из трубы]. Сначала говорили про 6 марта, потом — 7-е, затем — 8-е», — поделился солдат. Он пояснил, что дату регулярно переносили из-за того, что союзники не успевали дойти до его группы. По его словам, весь путь вместе с ожиданием занял шесть дней.

Он также сообщил, что для солдат эта операция была непривычной, так как в основном они занимаются штурмом лесополос и зданий, а в случае с «Потоком» были вынуждены пройти 16 километров под землей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бригада «Ветераны», участвовавшая в операции «Поток», заслуживает звания гвардейской.