Путин высказался об участвовавшем в операции «Поток» подразделении

Президент России Путин: Бригада «Ветераны» заслуживает звания гвардейской

Добровольческая бригада «Ветераны» заслуживает звания гвардейской. Так об участвовавшем в операции «Поток» под Суджей подразделении в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, высказался президент России Владимир Путин, трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Как рассказал глава государства, бойцы подразделения готовили операцию грамотно, скрупулезно и самым внимательным образом.

Безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания «гвардейская» Владимир Путин

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру. Тем не менее, рассуждая о вопросе «война или мир», российский лидер подчеркнул, что Россия готова завершить конфликт дипломатическим путем.