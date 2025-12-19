Реклама

Россия
13:03, 19 декабря 2025Россия

Путин высказался об участвовавшем в операции «Поток» подразделении

Президент России Путин: Бригада «Ветераны» заслуживает звания гвардейской
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Добровольческая бригада «Ветераны» заслуживает звания гвардейской. Так об участвовавшем в операции «Поток» под Суджей подразделении в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, высказался президент России Владимир Путин, трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Как рассказал глава государства, бойцы подразделения готовили операцию грамотно, скрупулезно и самым внимательным образом.

Безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания «гвардейская»

Владимир Путин

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру. Тем не менее, рассуждая о вопросе «война или мир», российский лидер подчеркнул, что Россия готова завершить конфликт дипломатическим путем.

