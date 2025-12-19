Реклама

Россия
12:17, 19 декабря 2025Россия

Путин ответил на вопрос «война или мир?»

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру
Майя Назарова
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру. Таким образом глава государства ответил на вопрос ведущих прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Путин подчеркнул, рассуждая над вопросом «война или мир?», что Россия готова завершить конфликт дипломатическим путем.

«Завершить этот конфликт мирными средствами, на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в МИД России. И при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — сказал президент.

До этого Путин поставил четыре задачи перед Министерством обороны России.

Одна из задач — достижение целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Так, российским войскам поручено создать и расширить буферную зону безопасности.

