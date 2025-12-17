Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

Путин поставил четыре задачи перед Министерством обороны России

Президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны четыре задачи. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Одна из задач — достижение целей специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, Российской армии поручено создать и расширить буферную зону безопасности.

Кроме того, Минобороны поручено продолжить работу по модернизации Вооруженных сил России (ВС РФ), в том числе в рамках новой государственной программы вооружения на 2027-2036 годы. Президент призвал максимально учесть опыт СВО и новые тенденции в тактике боевых действий.

Еще одной задачей, поставленной перед оборонным ведомством, стало внедрение робототехники и информационных технологий в работу ВС РФ. По словам Путина, Российская армия должна оставаться в авангарде.

Также министерству поручено оснастить орбитальную группировку космических аппаратов нового поколения.

Ранее Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО. В частности, он отметил уверенное продвижение и наращивание темпов наступления ВС РФ.