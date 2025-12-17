Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

Президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны четыре задачи. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.
Одна из задач — достижение целей специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, Российской армии поручено создать и расширить буферную зону безопасности.
Кроме того, Минобороны поручено продолжить работу по модернизации Вооруженных сил России (ВС РФ), в том числе в рамках новой государственной программы вооружения на 2027-2036 годы. Президент призвал максимально учесть опыт СВО и новые тенденции в тактике боевых действий.
Еще одной задачей, поставленной перед оборонным ведомством, стало внедрение робототехники и информационных технологий в работу ВС РФ. По словам Путина, Российская армия должна оставаться в авангарде.
Также министерству поручено оснастить орбитальную группировку космических аппаратов нового поколения.
Ранее Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО. В частности, он отметил уверенное продвижение и наращивание темпов наступления ВС РФ.