Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 17 декабря 2025Россия

Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

Путин поставил четыре задачи перед Министерством обороны России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны четыре задачи. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Одна из задач — достижение целей специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, Российской армии поручено создать и расширить буферную зону безопасности.

Кроме того, Минобороны поручено продолжить работу по модернизации Вооруженных сил России (ВС РФ), в том числе в рамках новой государственной программы вооружения на 2027-2036 годы. Президент призвал максимально учесть опыт СВО и новые тенденции в тактике боевых действий.

Еще одной задачей, поставленной перед оборонным ведомством, стало внедрение робототехники и информационных технологий в работу ВС РФ. По словам Путина, Российская армия должна оставаться в авангарде.

Также министерству поручено оснастить орбитальную группировку космических аппаратов нового поколения.

Ранее Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО. В частности, он отметил уверенное продвижение и наращивание темпов наступления ВС РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Россиян призвали срочно полить новогоднюю ель раствором аспирина

    Белоусов назвал долю спасенных после ранения на поле боя участников СВО

    На Украине заявили о незавидном положении Зеленского из-за переговоров

    В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

    Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в российское приграничье

    Находящимся в Таиланде россиянам сделали важное предупреждение

    Российские «охотники за дронами» получат «Зубр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok