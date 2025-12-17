Путин высказался о ходе СВО в течение 2025 года

Путин: 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции (СВО) на Украине. Свою позицию глава государства высказал на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Отмечу, что уходящий год стал важным этапом в решении задач СВО. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта», — обозначил Путин.

Глава государства также заявил об уверенном продвижении российской армии и наращивании темпов наступления в зоне СВО. «Перемалывает противника, его группировки и резервы», — отметил он.

Путин добавил, что в 2025 году удалось освободить свыше 300 населенных пунктов. «Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой», — заключил президент.

Ранее Путин сделал заявление о целях СВО. По его словам, если устранить первопричину конфликта с помощью дипломатии не удастся из-за отказа Киева от диалога, то Россия добьется освобождения своих земель военным путем.