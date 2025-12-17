Путин раскрыл задачи России по созданию буферной зоны на Украине

Путин: Задача создания буферной зоны на Украине будет решаться

Задача создания и расширения буферной зоны на Украине будет последовательно решаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться. Второе, должна быть высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации вооруженных сил. Прежде всего в рамках новой государственной программы вооружения на 2027-2036 годы», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Армия России удерживает инициативу по всей линии фронта.

11 декабря Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом специальной военной операции (СВО). Российский лидер также поблагодарил бойцов и командиров за боевую работу.