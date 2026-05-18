Экономика
08:12, 18 мая 2026Экономика

Россияне бросились скупать продукты в интернете

Infoline: Онлайн-продажи продовольствия в России выросли на 23,9 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарные объемы онлайн-продаж продовольствия в России увеличились почти на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте спроса граждан на покупки продуктов в интернете сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

За отчетный период оборот рынка онлайн-торговли достиг отметки в 482 миллиарда рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 23,9 процента, уточнили аналитики. Несмотря на это, темпы роста интернет-сегмента российского рынка продовольствия замедлились. Достигнутый в январе-марте прирост оказался наименьшим квартальным как минимум с начала 2023 года, пояснили эксперты.

Специалисты связали замедление роста онлайн-продаж продовольствия с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли увеличивающиеся издержки ретейлеров и перебои со связью в российских регионах.

Ранее в Ассоциации цифровых платформ предупредили о риске исчезновения продуктов питания на маркетплейсах в случае приравнивания последних к рознице. Представители пищевой отрасли в начале этого года обратились к властям с просьбой оказать давление на онлайн-площадки.

Активное финансирование скидок при определенном способе оплаты, отметили участники рынка, наносит ущерб продавцам. На сторону маркетплейсов в этом вопросе встала Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве предупредили, что приравнивание интернет-площадок к рознице воспрепятствует развитию отрасли.

