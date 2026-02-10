Умер адвокат Генрих Падва

08:29, 10 февраля 2026Экономика

ФАС поддержала маркетплейсы в вопросе продаж продуктов

ФАС: Чрезмерное регулирование маркетплейсов воспрепятствует развитию отрасли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Деятельность традиционных торговых сетей и маркетплейсов сильно отличается, поэтому регламентировать ее нужно по-разному. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ключевое отличие торговых сетей от маркетплейсов заключается в характере их деятельности, пояснили в ведомстве. Если торговые сети контролируют ограниченное полочное пространство, то онлайн-площадки зарабатывают на оказании услуг, связанных с реализацией товаров контрагентов конечным потребителям.

На этом фоне приравнивать маркетплейсы к рознице в вопросе продаж продуктов питания было бы нецелесообразно, полагают в ФАС. Проблемы, с которыми сталкиваются онлайн-площадки при сотрудничестве маркетплейсов с контрагентами, резко отличаются от сложностей во взаимодействии торговых сетей и поставщиков продовольствия. Чрезмерное регулирование воспрепятствует развитию отрасли, констатировали антимонопольщики.

На приравнивании маркетплейсов в рознице настаивают пищевики. В начале 2026 года отраслевые ассоциации обратились к властям с просьбой оказать давление на онлайн-площадки. Активное финансирование скидок при определенном способе оплаты, отметили участники рынка, наносит ущерб продавцам, продукция которых представлена на такого рода онлайн-площадках. В Ассоциации цифровых платформ, в свою очередь, предостерегли правительство от ужесточения регулирования, предупредив о риске исчезновения продуктов питания на маркетплейсах.

