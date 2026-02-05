Российские пищевики выступили против ценовой политики маркетплейсов

«Ведомости»: Продажу продуктов на маркетплейсах призвали приравнять к рознице

Ценовая политика крупнейших российских маркетплейсов, подразумевающая в том числе активное финансирование скидок онлайн-площадками, наносит вред продавцам продуктов питания. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Такая политика маркетплейсов, отметили участники рынка, позволяет им прибегать к демпингу (целенаправленному занижению цен). Это наносит ущерб продавцам, продукция которых представлена на такого рода онлайн-площадках. В конечном счете подобная стратегия приводит к закрытию традиционных розничных точек. «Данная практика является демпингом для захвата рынка потребительских товаров», — говорится в письме на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

На этом фоне представители пищепрома и ретейлеры призвали российские власти приравнять продажу продуктов питания на маркетплейсах к рознице. Инициативу Ассоциации производителей продуктов питания и ретейлеров поддержали «Руспродсоюз», Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли, Рыбный союз, Масложировой союз и ряд других участников рынка. Подобная мера, уверены в пищевой отрасли, поспособствует балансу между онлайн- и офлайн-спросом, а также снизит финансовую нагрузку на продавцов.

Они также призвали власти запретить маркетплейсам работать по комиссионной модели, формат которой подразумевает реализацию продукции черед посредников. При такой схеме право собственности до момента продажи конечному покупателю остается за владельцем товара. Традиционным розничным сетям, отметили участники рынка, запрещено работать по такой модели, что создает конкурентное преимущество для маркетплейсов.

Ранее с критикой ценовой политики крупнейших российских онлайн-площадок выступил Центробанк (ЦБ). Регулятор по просьбе ведущих финансовых организаций призвал маркетплейсы ограничить практику изменения стоимости товара в зависимости от способа его оплаты. Подобная тактика, по мнению ЦБ, противоречит нормам здоровой конкуренции. Представители маркетплейсов, в свою очередь, напомнили, что такого рода скидки позволяют миллионам россиян приобретать товары по низким ценам. Ограничение же дисконтов, предупредили они, приведет к резкому подорожанию продукции в онлайне, что негативно отразится на уровне жизни граждан.