Экономика
12:52, 9 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о риске исчезновения продуктов на маркетплейсах

Forbes: Приравнивание маркетплейсов к торговым сетям ударит по потребителям
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: woff / Shutterstock / Fotodom

Приравнивание маркетплейсов к рознице, на чем настаивают представители пищепрома, может привести к ряду негативных последствий для российского продовольственного рынка. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации цифровых платформ к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и замглавы администрации президента Максиму Орешкину.

Предлагаемые пищевиками ограничения, предупредили в отраслевом объединении, чреваты резкими финансовыми затратами для онлайн-платформ и фактическим закрытием доступа на рынок малого и среднего бизнеса, для которых маркетплейсы зачастую являются единственной возможностью выхода на обширную потребительскую аудиторию.

При таком раскладе, добавили в профильной ассоциации, ведущим онлайн-площадкам придется кардинально пересмотреть свой подход к продаже продовольствия, сконцентрировавшись на сотрудничестве с крупными поставщиками. В противном случае, предупредили эксперты, маркетплейсам будет грозить полное прекращение торговли продуктами.

Главными пострадавшими в итоге окажутся рядовые потребители из труднодоступных российских регионов. Для них заказ продуктов через маркетплейсы является единственной реальной возможностью приобрести продовольствие по низким ценам (за счет скидок). Речь может идти либо о полном лишении такого способа покупок, либо о значительном сокращении ассортимента доступных продуктов, констатировали эксперты.

В начале февраля 2026 года российские пищевики вслед за Центробанком (ЦБ) выступили против ценовой политики крупнейших маркетплейсов. Их не устроило активное финансирование онлайн-площадками скидок при определенном способе оплаты (через банки-партнеры или собственные финорганизации). На этом фоне представители отрасли призвали власти приравнять продажу продуктов на таких площадках к традиционной рознице. Подобная мера, уверены в пищевой отрасли, поспособствует балансу между онлайн- и офлайн-спросом, а также снизит финансовую нагрузку на продавцов.

