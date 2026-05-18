Значение визита Путина в Китай оценили

El Mundo: Визит Путина в Пекин покажет нерушимость дружбы России и Китая

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в КНР показывает стремление Пекина продемонстрировать нерушимость партнерства с Москвой. С таким мнением выступила испанская газета El Mundo.

По мнению журналистов, в отношениях с Россией Китай хочет показать важность связи, несмотря на давление со стороны Запада. В публикации отмечается, что Пекин нарастил закупки российской нефти и газа, а также расширил двустороннюю торговлю с Москвой.

Ранее стало известно, что поездка Путина в КНР по приглашению председателя страны Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая.

