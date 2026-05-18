Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 18 мая 2026Из жизни

Пожилая пара занялась сексом на пирсе и попала на видео

В Гонконге пожилую пару арестовали за секс на пирсе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Paul Yeung / Reuters

В Гонконге 62-летнюю Ма Лай-Хинг и 63-летнего Нг Тау-мина приговорили к общественным работам за секс на пирсе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пожилая пара занялась сексом в публичном месте 29 октября 2025 года. Их сняли на видео, и вскоре эти материалы попали в социальные сети. Там они быстро распространились, что привело к аресту мужчины и женщины.

Материалы по теме:
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021
«Я словно оказался в сказке». Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
«Я словно оказался в сказке».Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
14 мая 2021

Известно, что Лай-Хинг работает продавщицей, а Тау-мин — моряком. По их словам, в день совершения преступления они были пьяны.

Ранее сообщалось, что любители публичного секса, свингеры и вуайеристы захватили крупнейший в мире нудистский курорт. Летом на пляжах дежурят сотрудники службы безопасности, а «эксгибиционизм сексуального характера» карается годом тюрьмы и штрафом в 15 тысяч евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Опаснейший период». Европе предсказали последствия окончания спецоперации

    Стало известно об отсутствии ПВО на большей части территории Украины

    На Украине оценили вероятность серьезных переговоров при президентстве Зеленского

    Отец тройняшек рассказал о самом страшном секрете

    Пожилая пара занялась сексом на пирсе и попала на видео

    Значение визита Путина в Китай оценили

    Экс-президент Украины пожаловался на нежелание сограждан учить украинский язык

    В Турции рассказали о переговорах по Украине

    Тревел-блогерша описала соотечественников фразой «ненавидят тех, кто много путешествует»

    Россиянам назвали способ получить компенсацию по старым вкладам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok