Пожилая пара занялась сексом на пирсе и попала на видео

В Гонконге пожилую пару арестовали за секс на пирсе

В Гонконге 62-летнюю Ма Лай-Хинг и 63-летнего Нг Тау-мина приговорили к общественным работам за секс на пирсе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пожилая пара занялась сексом в публичном месте 29 октября 2025 года. Их сняли на видео, и вскоре эти материалы попали в социальные сети. Там они быстро распространились, что привело к аресту мужчины и женщины.

Известно, что Лай-Хинг работает продавщицей, а Тау-мин — моряком. По их словам, в день совершения преступления они были пьяны.

Ранее сообщалось, что любители публичного секса, свингеры и вуайеристы захватили крупнейший в мире нудистский курорт. Летом на пляжах дежурят сотрудники службы безопасности, а «эксгибиционизм сексуального характера» карается годом тюрьмы и штрафом в 15 тысяч евро.

