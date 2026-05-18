Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 18 мая 2026Из жизни

11-летнего мальчика раздавило воротами после футбольного матча отца

В Бразилии 11-летнего мальчика убило футбольными воротами после матча отца
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Бразилии 11-летнего мальчика раздавило стойкой ворот после футбольного матча отца. Об этом сообщает Need To Know.

9 мая Бернардо Аморим Калисто Сантос пошел посмотреть матч отца Маурисио Калисто Гомеса, который выступает за любительскую команду «Колорадо» в муниципалитете Сан-Жозе-да-Лапа. После матча игроки собрали спортивный инвентарь, а их дети играли на поле. Как пишет Need To Know, Сантос облокотился на стойку футбольных ворот или повис на ней. Оказалось, что ворота были плохо закреплены. Они рухнули и ударили ребенка по голове.

Отец схватил мальчика и отвез на машине в ближайшую больницу, но спасти его медики не смогли. Гомес снова начал играть в футбол ради сына, чтобы привить ему любовь к спорту. «Я подумал: "Начну снова играть, потому что Бернардо взрослеет и может попасть в плохую компанию», — сказал мужчина.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Мэрия Сан-Жозе-да-Лапа взяла расследование случившегося на особый контроль. В данный момент специалисты выясняют, почему ворота на футбольном поле не были закреплены должным образом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии молодой человек захлебнулся, пытаясь спасти тонущего ребенка с аутизмом. Выяснилось, что 23-летний бразилец не умел плавать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Опаснейший период». Европе предсказали последствия окончания спецоперации

    На Украине оценили вероятность серьезных переговоров при президентстве Зеленского

    Отец тройняшек рассказал о самом страшном секрете

    Пожилая пара занялась сексом на пирсе и попала на видео

    Значение визита Путина в Китай оценили

    Экс-президент Украины пожаловался на нежелание сограждан учить украинский язык

    В Турции рассказали о переговорах по Украине

    Тревел-блогерша описала соотечественников фразой «ненавидят тех, кто много путешествует»

    Россиянам назвали способ получить компенсацию по старым вкладам

    В США сравнили реакцию Китая на визиты Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok