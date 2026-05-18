11-летнего мальчика раздавило воротами после футбольного матча отца

В Бразилии 11-летнего мальчика убило футбольными воротами после матча отца

В Бразилии 11-летнего мальчика раздавило стойкой ворот после футбольного матча отца. Об этом сообщает Need To Know.

9 мая Бернардо Аморим Калисто Сантос пошел посмотреть матч отца Маурисио Калисто Гомеса, который выступает за любительскую команду «Колорадо» в муниципалитете Сан-Жозе-да-Лапа. После матча игроки собрали спортивный инвентарь, а их дети играли на поле. Как пишет Need To Know, Сантос облокотился на стойку футбольных ворот или повис на ней. Оказалось, что ворота были плохо закреплены. Они рухнули и ударили ребенка по голове.

Отец схватил мальчика и отвез на машине в ближайшую больницу, но спасти его медики не смогли. Гомес снова начал играть в футбол ради сына, чтобы привить ему любовь к спорту. «Я подумал: "Начну снова играть, потому что Бернардо взрослеет и может попасть в плохую компанию», — сказал мужчина.

Мэрия Сан-Жозе-да-Лапа взяла расследование случившегося на особый контроль. В данный момент специалисты выясняют, почему ворота на футбольном поле не были закреплены должным образом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии молодой человек захлебнулся, пытаясь спасти тонущего ребенка с аутизмом. Выяснилось, что 23-летний бразилец не умел плавать.