04:54, 18 мая 2026

В Минэкономразвития рассказали о резервах для повышения зарплат

Министр Решетников заявил, что в экономике сохраняются резервы для роста зарплат
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В экономике России еще есть возможности для увеличения уровня заработных плат, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК.

Нехватка работников заставляет компании повышать зарплаты для привлечения персонала, при этом возможности для дальнейшего роста оплаты труда, как отмечается, сохраняются. Министр подчеркнул, что увеличение зарплат фиксируется не только статистикой Росстата, но и данными крупных сервисов по поиску работы.

Он также отметил, что структура экономики меняется, из-за чего разные отрасли развиваются неодинаковыми темпами. В некоторых сферах спрос на сотрудников выше, что вызывает переход работников из одной отрасли в другую.

Ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития не прогнозирует ускорения инфляции на фоне экономического роста. По его словам, основная задача правительства и Банка России заключается в обеспечении сбалансированного экономического роста.

