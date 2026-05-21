Россиян предупредили о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет

Правозащитница Дуб заявила о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет

Правозащитница, эксперт по мошенникам Екатерина Дуб заявила, что злоумышленники создают поддельные сайты по покупке билетов на поезда или самолеты, которые позволяют похищать деньги. Об этом она высказалась в беседе с «360.ru».

Дуб подчеркнула, что злоумышленники маскируют адреса электронной почты, а россияне считают приходящие с них письма официальными.

«Основной их метод — разослать людям письма со ссылками на поддельные сайты, через которые можно похитить деньги. Для этого злоумышленники могут угрожать аннулировать бронь или, наоборот, предлагать скидку», — предупредила она.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что мошенники начали использовать схему с арендой жилья. До этого в МВД предупредили, что аферисты начали использовать новые схемы, в рамках которых сообщают гражданам, что их накопления якобы являются частью резервного фонда России.