22:31, 20 мая 2026

Россиян предупредили о схеме мошенников с арендой жилья

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что мошенники начали использовать схему с арендой жилья. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Щербаченко рассказал, что злоумышленники начали публиковать фотографии реального объекта из другого города со стоимостью ниже рынка. После этого они просят предоплату за показ и исчезают, таким образом обманывая возможных арендаторов или покупателей. «Дальше наступает тишина», — предупредил он.

Эксперт добавил, что свои действия аферисты объясняют отсутствием лотов в этом объекте. Кроме того, они предлагают «похожие, уже существующие варианты».

Ранее МВД предупредило, что мошенники начали использовать новые схемы, в рамках которых сообщают гражданам, что их накопления якобы являются частью резервного фонда России. До этого сообщалось, что мошенники используют плановое отключение воды для обмана россиян.

