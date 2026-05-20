23:09, 20 мая 2026Мир

У премьера Израиля «волосы встали дыбом» после разговора с Трампом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amos Ben Gershom / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп провел «крайне напряженный» телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Axios.

«После разговора у Нетаньяху волосы встали дыбом», — заявил один из источников портала, говоря об эмоциональном характере беседы.

Трамп пытался убедить премьера Израиля поддержать новый переговорный процесс с Тегераном и отказаться от дальнейшей эскалации. В ответ Нетаньяху настаивал на продолжении военной кампании и новых ударах по иранской инфраструктуре.

По данным источников Axios, премьер Израиля считает, что Иран сейчас ослаблен, а потому необходимо продолжать давление и наносить новые удары.

Ранее Трамп потребовал от Ирана обозначить факт отказа от разработки ядерного оружия в письменной форме. При этом глава Белого дома заявил, что у США есть возможность достичь определенных соглашений с Исламской Республикой в рамках переговорного процесса о завершении конфликта на Ближнем Востоке.

