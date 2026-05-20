Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 20 мая 2026Мир

Путину и Си Цзиньпину передали слова ветерана о мире и дружбе с Китаем

Путину и Си Цзиньпину передали слова ветерана Знаменского о мире и дружбе с КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин передали привет и пожелания здоровья ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, вместе с которым присутствовали на параде 9 Мая в Москве в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Снимок двух лидеров вместе с ветераном, автором которого стал фотограф ТАСС Владимир Смирнов, был включен в выставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав». Экспозицию разместили в Доме народных собраний в Пекине в честь визита Путина.

«Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», — передал в ответ Си Цзиньпин. «И от нас поздравьте», — добавил Путин.

Путин прибыл в Китай 19 мая. Для российской делегации организовали торжественную церемонию с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами обеих стран. Российского лидера у самолета встретил глава МИД КНР Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    В Одессе арестованный сбежал из СИЗО в мусорном контейнере

    Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

    На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

    Шойгу обвинил Ереван в глумлении над памятью армян

    Названа роль нового Су-57Д

    Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

    Крышевавших порностудии украинских полицейских уволили

    Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

    Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok