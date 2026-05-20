Путину и Си Цзиньпину передали слова ветерана о мире и дружбе с Китаем

Путину и Си Цзиньпину передали слова ветерана Знаменского о мире и дружбе с КНР

Лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин передали привет и пожелания здоровья ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, вместе с которым присутствовали на параде 9 Мая в Москве в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Снимок двух лидеров вместе с ветераном, автором которого стал фотограф ТАСС Владимир Смирнов, был включен в выставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав». Экспозицию разместили в Доме народных собраний в Пекине в честь визита Путина.

«Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», — передал в ответ Си Цзиньпин. «И от нас поздравьте», — добавил Путин.

Путин прибыл в Китай 19 мая. Для российской делегации организовали торжественную церемонию с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами обеих стран. Российского лидера у самолета встретил глава МИД КНР Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.