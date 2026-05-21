Названа роль нового Су-57Д

Корнев: Двухместный истребитель Су-57Д позволит управлять беспилотниками

Двухместная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит эффективно выполнять задачи совместно с беспилотными системами. Роль новой модификации Су-57Д назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в материале для «Известий».

По его словам, двухместный самолет станет ядром комплекса вооружения, в который войдут различные беспилотники и дистанционно управляемые средства поражения. Второй член экипажа будет выполнять задачи в качестве оператора роботизированных систем.

Автор напомнил, что Минобороны России несколько лет испытывало совместное применение Су-57 и тяжелого ударного дрона С-70 «Охотник». Истребитель выполняет задачи воздушного командного пункта и самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Экипаж самолета координирует действия дрона, который должен прорывать противовоздушную оборону противника.

«Введение в расчет пилота-оператора систем вооружения кардинально повышает боевые возможности всей группы», -— подчеркнул Корнев.

Ранее в мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о первом полете прототипа двухместного Су-57Д. Самолет разработали в инициативном порядке. Су-57Д можно использовать в качестве учебно-боевой машины.