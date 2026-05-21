Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 21 мая 2026Наука и техника

Названа роль нового Су-57Д

Корнев: Двухместный истребитель Су-57Д позволит управлять беспилотниками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Двухместная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит эффективно выполнять задачи совместно с беспилотными системами. Роль новой модификации Су-57Д назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в материале для «Известий».

По его словам, двухместный самолет станет ядром комплекса вооружения, в который войдут различные беспилотники и дистанционно управляемые средства поражения. Второй член экипажа будет выполнять задачи в качестве оператора роботизированных систем.

Автор напомнил, что Минобороны России несколько лет испытывало совместное применение Су-57 и тяжелого ударного дрона С-70 «Охотник». Истребитель выполняет задачи воздушного командного пункта и самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Экипаж самолета координирует действия дрона, который должен прорывать противовоздушную оборону противника.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

«Введение в расчет пилота-оператора систем вооружения кардинально повышает боевые возможности всей группы», -— подчеркнул Корнев.

Ранее в мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о первом полете прототипа двухместного Су-57Д. Самолет разработали в инициативном порядке. Су-57Д можно использовать в качестве учебно-боевой машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    В Одессе арестованный сбежал из СИЗО в мусорном контейнере

    Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

    На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

    Шойгу обвинил Ереван в глумлении над памятью армян

    Названа роль нового Су-57Д

    Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

    Крышевавших порностудии украинских полицейских уволили

    Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

    Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok