00:15, 21 мая 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

F6: Мошенники начали обманывать россиян с помощью аукционов в Telegram-каналах
Евгения Наумова
Фото: FaceBorn / Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали красть деньги у россиян с помощью аукционов в Telegram-каналах. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, сообщили «Ленте.ру» аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Отмечается, что злоумышленники заманивают пользователей в закрытые Telegram-каналы, которые обещают бесплатный доступ к новинкам кино и сериалов. Когда у канала набирается аудитория, аферисты проводят аукцион: утверждается, что побеждает тот, кто переведет больше всего денег. Победителю обещают приз в размере от 45 тысяч до 250 тысяч рублей.

«Затем в канале начинают публиковать списки пользователей, которые якобы уже перевели деньги, с указанием сумм переводов — в качестве подтверждения размещают скриншоты банковских квитанций. Возможности для обмана подписчиков в этом случае ничем не ограничены: администратор канала может указать в посте любую сумму, а подделать скриншот нетрудно», — рассказали в F6.

Если человек решит поучаствовать в таком аукционе, то лишь потеряет деньги, предупредили аналитики. Чтобы защититься от этого вида мошенничества, россиянам посоветовали пользоваться только легальными онлайн-сервисами для просмотра фильмов и сериалов. Также не следует принимать участие в сомнительных аукционах и розыгрышах и переводить деньги незнакомцам, добавили в компании.

Ранее эксперт F6 Сергей Золотухин предупредил ищущих летнюю подработку россиян о серьезной опасности. Он заявил, что мошенники обманом вынуждают людей работать дропами и курьерами.

