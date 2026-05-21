В Одессе арестованный сбежал из СИЗО в мусорном контейнере, об этом сообщает «Страна.ua».
Во время хозработ в Одесском следственном изоляторе мужчина смог сбежать, спрятавшись в контейнере. В СИЗО объявили тревогу, сбежавшего объявили в розыск.
Отмечается, что потенциального белгеца обнаружили и вернули за решетку. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее в Одессе девушка попыталась прорваться в здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы спасти своего мобилизованного парня.