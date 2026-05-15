Ищущих летнюю подработку россиян предупредили об опасности

F6: Мошенники обманом вынуждают россиян работать дропами и курьерами

Мошенники обманом вынуждают ищущих летнюю подработку россиян работать дропами и курьерами. О серьезной опасности, исходящей от киберпреступников, жителей страны в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт компании F6 Сергей Золотухин.

«Отличие всех схем с фейковым трудоустройством в том, что общение с фальшивым работодателем происходит в переписке в личных сообщениях. В редких случаях могут устроить "собеседование" по видеосвязи, но в этом случае настоящее лицо мошенника будет скрыто за маской-дипфейком. Обещание высокого и быстрого дохода, гибкий график, отсутствие формальных требований к кандидатам — характерные признаки вакансий от мошенников», — сказал Золотухин.

Он отметил, что при вербовке новых дропов без их ведома в объявлениях предлагают работу «оператором по приему платежей» или «оператором криптообменника». Затем, уже в личной переписке, соискателю объясняют, что ему нужно принимать платежи на свои банковские карты и переводить их другим людям. Однако на самом деле такой «сотрудник» помогает отмывать украденные преступниками деньги.

«С июля 2025 года для дропов в России предусмотрена уголовная ответственность: подработка "оператором" может на несколько лет привести за решетку. Суды обычно обязывают дропов вернуть потерпевшим все похищенные деньги, которые мошенники провели через их счета — это могут быть сотни тысяч и миллионы рублей», — предупредил Золотухин, посоветовав игнорировать любые варианты трудоустройства, связанные с приемом платежей и переводами.

Другая преступная схема направлена на поиск курьеров. Потенциальным сотрудникам обещают легкую работу в службе доставки, на которой придется перевозить документы, пакеты и другие грузы. Однако на самом деле в них могут быть деньги и другие ценности, а отправители этих посылок сами в момент передачи наверняка находятся под действием мошенников.

Нередко мошенники предлагают россиянам оставлять отзывы, продвигать товары или ставить лайки. В реальности это тоже хитроумная схема, в которой сотруднику рано или поздно предложат «помочь повысить продажи». Для этого жертве придется бронировать номера в отелях через сайты-агрегаторы и оплачивать их. При этом исполнителю пообещают возврат суммы и бонусы. Однако в реальности все заканчивается кражей денег.

«Также от имени крупных компаний мошенники размещают на сайте объявлений или сервисе поиска работы объявления о наборе тестировщиков приложений или модераторов сервиса для взрослых. Соискателям они предлагают заполнить анкету и сообщить номер банковской карты — якобы для перевода зарплаты. Затем под видом Android-приложения для тестирования в формате .APK присылают троян удаленного доступа (RAT). Итогом станет потеря денег, компрометация смартфона и персональных данных, а также банковской карты», — раскрыл Золотухин еще одну схему.

В другом похожем сценарии жителей страны заманивают от имени интернет-провайдеров и сотовых операторов вакансиями технических специалистов связи. Они предлагают жертвам установить у себя дома оборудование под предлогом проведения соцопросов и анализа производительности сетей.

«Если вам предлагают установить или использовать в интересах посторонних оборудование, в котором используются сим-карты, ни в коем случае не делайте этого и сообщите в полицию», — посоветовал Золотухин.

Ранее стало известно, что мошенники начали активно обманывать пользователей с помощью поддельных мессенджеров. За первые четыре месяца 2026 года количество случаев, когда россияне становились жертвами этой схемы, выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.