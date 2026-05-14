Мошенники начали чаще красть деньги и данные россиян с помощью одной уловки

Мошенники стали чаще использовать одну уловку для кражи личных данных и денег россиян. Об этом предупредили «Известия».

Сообщается, что аферисты начали активно обманывать пользователей с помощью поддельных мессенджеров. За первые четыре месяца 2026 года количество случаев, когда россияне становились жертвами этой мошеннической схемы, выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, выдавая их за мессенджеры, через Telegram-каналы, соцсети и поисковую выдачу. Если человек скачает и установит такой файл, то мошенники могут получить доступ к его персональным данным, а также похитить деньги, если к устройству привязаны банковские сервисы и платежные аккаунты. Кроме того, вредоносное приложение может годами незаметно для пользователя собирать данные с устройства.

Ранее стало известно, что мошенники начали связываться с россиянами от имени Государственной фельдъегерской службы. В МВД напомнили, что орган занимается вопросами специальной государственной связи и не работает с физическими лицами.