10:29, 12 мая 2026

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

МВД предупредило, что мошенники начали обманывать россиян от имени ГФС
Евгения Наумова
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники начали связываться с россиянами от имени Государственной фельдъегерской службы (ГФС). О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Мошенники все чаще используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России. Во многом — потому что большинство граждан никогда с ней не сталкивались», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что ГФС не работает с физическими лицами — служба занимается вопросами специальной государственной связи и доставкой служебной корреспонденции между органами власти.

Злоумышленники представляются сотрудниками ГФС и сообщают потенциальным жертвам о спецкурьерах, декларации наличных, проверке средств и других вымышленных процедурах. Иногда россиян пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом стажировки или внештатной работы в службе.

В МВД добавили, что представители ГФС не просят у граждан данные банковских карт. Также они не приезжают от имени службы за деньгами, документами или ценностями. Любые подобные истории — признак мошеннической схемы, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона. Уточнялось, что конечной целью злоумышленников является принуждение жертв к звонку в мошеннический кол-центр.

