Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:39, 21 мая 2026Мир

Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

Минобороны Польши: Киев должен быть осторожным в связи с БПЛА над Эстонией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал Киев за инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Эстонией, передает телеканал TVP Info.

Он призвал Киев быть осторожным в связи с инцидентом с появлением украинского дрона над Эстонией.

«Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО», — высказался он.

19 мая сообщалось, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Минобороны страны указало, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    В Одессе арестованный сбежал из СИЗО в мусорном контейнере

    Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

    На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

    Шойгу обвинил Ереван в глумлении над памятью армян

    Названа роль нового Су-57Д

    Знаменитый астрофизик из Гарварда предсказал последствия инопланетного вторжения

    Крышевавших порностудии украинских полицейских уволили

    Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

    Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok