На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Белоруссии. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

По мнению Олейника, Зеленский намерен использовать дипломатические рычаги давления через Евросоюз и США, чтобы повлиять на Белоруссию и заставить ее отвернуться от России.

«Зеленский заявил о желании дипломатическим путем повлиять на Белоруссию и ее взаимоотношения с Россией, а потом сразу же добавил, что, в частности, раздал непубличные задачи спецслужбам», — отметил бывший нардеп.

Ранее Зеленский заявил о возможном наступлении российских войск из Белоруссии. «Пересматриваем и возможности нашей внешней активности», — сказал он.

