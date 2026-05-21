На Украине раскрыли приказ Зеленского в отношении Белоруссии

Экс-нардеп Олейник: Зеленский приказал спецслужбам повлиять на Белоруссию

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Белоруссии. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

По мнению Олейника, Зеленский намерен использовать дипломатические рычаги давления через Евросоюз и США, чтобы повлиять на Белоруссию и заставить ее отвернуться от России.

«Зеленский заявил о желании дипломатическим путем повлиять на Белоруссию и ее взаимоотношения с Россией, а потом сразу же добавил, что, в частности, раздал непубличные задачи спецслужбам», — отметил бывший нардеп.

Ранее Зеленский заявил о возможном наступлении российских войск из Белоруссии. «Пересматриваем и возможности нашей внешней активности», — сказал он.