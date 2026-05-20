Лавров рассказал о наглости Зеленского

Лавров: Зеленский стал наглее после саммита России и США в Анкоридже

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью «Шанхайской медиагруппе», что за время, прошедшее после саммита России и США в Анкоридже, украинский президент Владимир Зеленский и Евросоюз стали действовать более жестко и самоуверенно.

«Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», — отметил российский министр.

Лавров также заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам. По его словам, российская сторона считала, что вопрос был урегулирован на саммите в Анкоридже, однако впоследствии оказалось, что это не так.

