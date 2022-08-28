Лавров рассказал о неизбежности многополярного мира

Лавров заявил о неспособности Запада остановить формирование многополярности

Наступление эпохи многополярного мира неизбежно, несмотря на препоны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте МИД.

«Наши западные партнеры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», — сказал он.

Также глава дипведомства отметил, что Запад без зазрения совести пытается заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России. «Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо», — указал Лавров.

30 июня президент России Владимир Путин назвал многополярность главным пунктом мировой повестки, которая бы объединяла человечество. Он пояснил, что многополярность мира представляет собой свободу стран и народов и их естественное право на свой путь развития, сохранение своей самобытности и уникальности. «В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что у Москвы в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, однако они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. По его словам, догматизм и нежелание смотреть правде в глаза «неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий» со стороны западных стран.