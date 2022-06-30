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Путин назвал главный пункт мировой повестки для объединения человечества

Путин: многополярность является главным объединяющим человечество пунктом мировой повестки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, назвал главный пункт мировой повестки, которая бы объединяла человечество. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, главным является многополярность», — сказал Путин. Он пояснил, что многополярность мира представляет собой свободу стран и народов и их естественное право на свой путь развития, сохранение своей самобытности и уникальности.

«В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что у Москвы в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, однако они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. По его словам, догматизм и нежелание смотреть правде в глаза «неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий» со стороны западных стран.

Ударная волна


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Марина Совина
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