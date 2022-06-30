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Путин сообщил об испуганных единомышленниках

Владимир Путин: у России много единомышленников, которые боятся сказать об этом вслух
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы в мире много единомышленников, которые хотят идти собственной дорогой, однако они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что те, о ком он говорит, думают с Россией «примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле». «Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», — отметил он.

По его словам, догматизм и нежелание смотреть правде в глаза «неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий» со стороны западных стран.

Ранее президент России уличил страны Запада в том, что они относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отрицают реальность и противодействуют ходу истории. «Западные элиты мыслят категориями прошлого века, относятся к странам вне "золотого миллиарда" как к колонии и людям второго сорта», — заявил он.

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Марина Совина
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