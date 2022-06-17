Путин уличил США в объявлении себя «посланниками Господа» на Земле

Президент России Путин заявил, что США объявили себя посланниками бога на Земле

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Господа» на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. В этом уличил Вашингтон президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

По словам главы государства, интересы американской стороны объявляются священными. «Они словно не замечают, что за последнее десятилетие на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры», — подчеркнул он.

Путин заявил, что речь идет о революционных изменениях в геополитике, глобальной экономике, технологической сфере, во всей системе международных отношений, где возрастает роль динамичных, перспективных государств. «Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя. Все будет как и прежде? Не будет», — заключил он.

Российский президент заявил, что правящие элиты западных стран пребывают в иллюзиях и цепляются «за тени прошлого». «Например полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает», — резюмировал он.

Ранее Путин уличил страны Запада в том, что они относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отрицая реальность и противодействуя ходу истории. «Западные элиты мыслят категориями прошлого века, относятся к странам вне "золотого миллиарда" как к колонии и людям второго сорта», — заявил он.