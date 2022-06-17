Путин обвинил Запад в отношении к другим как к заднему двору

Президент России Путин заявил, что Запад относится к другим странам как к заднему двору

Президент России Владимир Путин уличил страны Запада в том, что они относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отрицая реальность и противодействуя ходу истории. Об этом он заявил во время XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция опубликована на YouTube.

«Западные элиты мыслят категориями прошлого века, относятся к странам вне "золотого миллиарда" как к колонии и людям второго сорта», — убежден президент.

Он также обвинил Запад в том, что он нарушает суверенитет других стран, напомнив о бомбежках Югославии, операциях в Сирии, Ливии и Ираке.

Кроме Путина, в пленарном заседании ПМЭФ также будут участвовать глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси — он подключится по видеосвязи. Кроме того, с видеообращением выступит председатель Китая Си Цзиньпин.