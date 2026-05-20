Трамп: США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения

Президент США Дональд Трамп прокомментировал санкционный режим страны в отношении Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Трамп назвал условие для ослабления санкций против Ирана и подчеркнул, что США не ослабят санкционный режим в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном.

«Когда они подпишут соглашение, мы сможем восстановить эту страну и сделать ее действительно хорошим местом для людей, но нет, мы ничего им такого не предлагали», — отметил он.

Ранее Трамп потребовал от Ирана обозначить факт отказа от разработки ядерного оружия в письменной форме. При этом глава Белого дома заявил, что у США есть возможность достичь определенных соглашений с Исламской Республикой в рамках переговорного процесса о завершении конфликта на Ближнем Востоке.