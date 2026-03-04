57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

Датская супермодель Хелена Кристенсен в откровенном виде снялась в рекламе

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном виде снялась в рекламе бренда аксессуаров Jerome Dreyfuss. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя манекенщица без штанов приняла участие в фотосессии на Ибице. Она предстала перед камерой в черной майке и трусах с объемной коричневой сумкой указанной марки в руке.

Также знаменитость запечатлели в облегающем мини-платье на фоне моря с ярко-розовой сумкой.

В феврале известная 42-летняя польская супермодель Аня Рубик снялась обнаженной.