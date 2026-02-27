Реклама

01:00, 27 февраля 2026

42-летняя супермодель снялась обнаженной

42-летняя польская супермодель Аня Рубик стала героиней откровенной фотосессии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anja_rubik

Известная польская супермодель Аня Рубик стала героиней откровенной фотосессии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя манекенщица приняла участие в проекте фэшн-фотографа Агаты Серж Fashion Flip Book. Она предстала перед камерой в черном макси-платье с оборками бренда Saint Laurent. Также знаменитость запечатлели полностью обнаженной в полный рост.

Данная съемка получила название A story of one black dress («История одного черного платья»). Также для книги Серж снялись другие знаменитости, в том числе модели Хелена Кристенсен и Каролина Куркова и актриса Милла Йовович.

Ранее в феврале Аня Рубик в откровенном виде также снялась для журнала Purple Fashion.

