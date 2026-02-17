42-летняя супермодель обнажила грудь для журнала

42-летняя польская супермодель Аня Рубик в откровенном виде снялась для журнала

Известная польская супермодель Аня Рубик в откровенном виде снялась для журнала Purple Fashion. Публикация появилась на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя манекенщица предстала перед камерой в брюках с завышенной талией и кожаной куртке, надетой на голое тело. Она расстегнула одежду, продемонстрировав обнаженную грудь. Кроме того, знаменитость дополнила образ массивными серьгами-подвесками и несколькими браслетами.

