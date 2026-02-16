Внешность Ирины Шейк в бикини на фото папарацци вызвала споры в сети

Внешность российской супермодели Ирины Шейк в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

40-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха в Майами-Бич. Она предстала перед камерами в полный рост в черном бикини, бейсболке в тон и солнцезащитных очках.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. Так, часть юзеров раскритиковали фигуру манекенщицы: «Плоские ягодицы», «С возрастом стала выглядеть мужественно», «Обвисла грудь», «Выглядит как фигура подтянутой 70-летней женщины», «Это героиновый шик, оземпиковый шик или концлагерный?».

Другие пользователи, наоборот, восхитились внешностью Шейк. «Потрясающая естественная женщина, которая стареет с достоинством», «Намного красивее, чем Хадид», «Прекрасная фигура от природы. И кожа тоже отличная», «Она — 10 из 10», «Великолепная женщина! Отлично бы вписалась в компанию супермоделей из 80-х и 90-х», — заявили они.

В январе известная подруга Ирины Шейк модель Стелла Максвелл снялась топлес для журнала.