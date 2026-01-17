Известная подруга Ирины Шейк снялась топлес для журнала

Известная модель Стелла Максвелл снялась топлес для журнала Issueissue

Известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась топлес для журнала Issueissue. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк позировала на сложенных стопкой матрасах. Знаменитость запечатлели с обнаженной грудью, частично прикрытой пэстисами. Также она надела черно-бежевую юбку и прозрачные колготки.

При этом публикация сопровождалась подписью: «"Как спалось?" — спросила королева. "О, очень плохо!" — сказала принцесса», отсылая в сказке Ханса Кристиана Андерсена «Принцесса на горошине».

В октябре 2025 года Стелла Максвелл в «голом» платье пришла на вечеринку журнала Business of Fashion.