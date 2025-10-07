Известная подруга Ирины Шейк в «голом» платье пришла на вечеринку

Известная модель Стелла Максвелл в прозрачном платье пришла на вечеринку BoF 500

Известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в «голом» платье пришла на вечеринку журнала Business of Fashion. Снимки опубликованы на сайте издания.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк вышла на ковровую дорожку в кружевном платье черного цвета, прозрачная ткань которого обнажала ее тело. Наряд также украшал крупный камень в зоне декольте. При этом на лицо бывшего «ангела» Victoria's Secret нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Известно, что манекенщица стала гостьей гала-вечера BoF 500, где публике представили новых личностей, формирующих мировую фэшн-индустрию.

В августе Стелла Максвелл снялась с обнаженной грудью на турниках.