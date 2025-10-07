Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:03, 7 октября 2025Ценности

Известная подруга Ирины Шейк в «голом» платье пришла на вечеринку

Известная модель Стелла Максвелл в прозрачном платье пришла на вечеринку BoF 500
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for the Business of Fashion

Известная новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл в «голом» платье пришла на вечеринку журнала Business of Fashion. Снимки опубликованы на сайте издания.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк вышла на ковровую дорожку в кружевном платье черного цвета, прозрачная ткань которого обнажала ее тело. Наряд также украшал крупный камень в зоне декольте. При этом на лицо бывшего «ангела» Victoria's Secret нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Материалы по теме:
Полуголая дочь Майкла Джексона, Дакота Джонсон в прозрачном платье и отрубленная голова. Что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
Полуголая дочь Майкла Джексона, Дакота Джонсон в прозрачном платье и отрубленная голова.Что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
16 сентября 2025
Полуголая Хайди Клум, мужчины в трусах и женщины-подушки. В Париже завершилась Неделя моды. Что на ней творилось?
Полуголая Хайди Клум, мужчины в трусах и женщины-подушки.В Париже завершилась Неделя моды. Что на ней творилось?
5 октября 2025

Известно, что манекенщица стала гостьей гала-вечера BoF 500, где публике представили новых личностей, формирующих мировую фэшн-индустрию.

В августе Стелла Максвелл снялась с обнаженной грудью на турниках.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости